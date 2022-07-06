"Ньюкасл" предложил 41 миллион евро за хавбека "Эвертона"

Фото: твиттер Энтони Гордона/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику "Эвертона" Энтони Гордону, сообщает журналист The Telegraph Майк Макграт в своем твиттере.

По сведениям источника, "сороки" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложили за него 41 миллион евро.

21-летний Гордон в прошлом сезоне провел за "Эвертон" 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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