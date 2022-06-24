"Ньюкасл" предложил 40 миллионов евро за хавбека "Байера"

Фото: твиттер Муссы Диаби/Автор неизвестен

"Ньюкасл" начал переговоры по трансферу французского полузащитника "Байера" Муссы Диаби, сообщает журналист Патрик Бергер в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб готов заплатить за футболиста 40 миллионов евро. Впрочем, немцы требуют за игрока не менее 60-70 миллионов. Ранее сообщалось, что хавбек также входит в сферу интересов ПСЖ.

В минувшем сезоне 22-летний Диаби провел за "Байер" 42 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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