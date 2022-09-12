"Ньюкасл" подписал бывшего вратаря "Ливерпуля"

Фото: сайт "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ньюкасла" на официальном сайте объявила о подписании контракта с немецким вратарем Лорисом Кариусом.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался английскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до 31 декабря 2022 года.

29-летний Кариус ранее выступал за "Майнц", "Ливерпуль", "Бешикташ" и "Унион".

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