"Ньюкасл" отреагировал на интерес "Реала" к Бруно Гимараэшу

Фото: твиттер Бруно Гимараэша/Автор неизвестен

"Ньюкасл" намерен продлить контракт с бразильским полузащитником Бруно Гимараэшем, которым заинтересовался мадридский "Реал".

"Я совершенно не хочу продавать Бруно. Он является топовым футболистом и очень важен для нас", - сообщил спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт журналисту Николоо Скире.

В нынешнем сезоне 24-летний Гимараэш провел за "Ньюкасл" семь матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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