"Ньюкасл" не смог победить в АПЛ, несмотря на гол Исака
Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" и "Борнмут" сыграли вничью со счетом 1:1.
В середине второго тайма счет открыл Филип Биллинг, но вскоре равновесие восстановил Александер Исак.
"Ньюкасл", набрав восемь очков, вышел на 10-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Борнмут" с 8 очками остался на 12-й позиции.
"Ньюкасл" – "Борнмут" - 1:1 (0:0)
Голы: Биллинг, 62 - 0:1, Исак, 67 (с пенальти) - 1:1
"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Берн, Таргетт, Бруно Гимараэс (Лонгстафф, 72), Уиллок, Фрэйзер (Мерфи, 71), Альмирон (Вуд, 89), Жоэлинтон, Исак.
"Борнмут": Нето, Смит, Сенеси, Мифем, Земура, Лерма, Кристи (Стэйси, 87), Кук, Биллинг (Стивенс, 90), Тавернье (Энтони, 80), Соланке (Мур, 90).
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