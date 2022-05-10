"Ньюкасл" не смог купить Осимхена

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"Ньюкасл" не смог купить Осимхена

Фото: твиттер Виктора Осимхена/Автор неизвестен

"Ньюкасл" пытался купить нигерийского нападающего "Наполи" Виктора Осимхена, но получил отказ, сообщает CalcioMercato.

По сведениям источника, итальянский клуб не устроила сумма, предложенная англичанами. "Наполи" оценивает форварда в 100 миллионов евро. Игроком также интересуются "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 23-летний Осимхен провел за "Наполи" 30 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал шесть голевых передач. Его контракт с клубом действует до июня 2025 года.

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