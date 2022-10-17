"Ньюкасл" надеется купить хавбека "Реала" в январе

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"Ньюкасл" надеется купить хавбека "Реала" в январе

Фото: инстаграм Марко Асенсио/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику "Реала" Марко Асенсио, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Контракт игрока с мадридцами истекает следующим летом, поэтому он может быть продан в январе. Сам Асенсио надеется остаться в "Реале".

В нынешнем сезоне 26-летний Асенсио провел за "Реал" девять матчей и забил один гол.

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