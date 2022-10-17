"Ньюкасл" нацелился на основного вратаря "Ювентуса"

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"Ньюкасл" нацелился на основного вратаря "Ювентуса"

Фото: инстаграм Войцеха Щесны/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к вратарю "Ювентуса" и сборной Польши Войцеху Щесны, сообщает Calciomercato.it.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера следующим летом. "Юве" может согласиться продать игрока, так как его контракт истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 32-летний Щесны провел за "Ювентус" семь матчей и пропустил шесть голов.

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