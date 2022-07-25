"Ньюкасл" нацелился на хавбека ПСЖ

Фото: твиттер Юлиана Дракслера/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Юлиану Дракслеру, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, английский клуб сделал запрос по трансферу хавбека. ПСЖ может согласиться на продажу игрока, так как он не часто попадает в основной состав.

В прошлом сезоне 28-летний Дракслер провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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