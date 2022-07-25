"Ньюкасл" нацелился на хавбека ПСЖ

Теги юлиан дракслерпсжньюкасл юнайтед

"Ньюкасл" нацелился на хавбека ПСЖ

Фото: твиттер Юлиана Дракслера/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику "Пари Сен-Жермен" Юлиану Дракслеру, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, английский клуб сделал запрос по трансферу хавбека. ПСЖ может согласиться на продажу игрока, так как он не часто попадает в основной состав.

В прошлом сезоне 28-летний Дракслер провел за ПСЖ 24 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Атлетико" предложил ПСЖ купить Гризманна. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Барселоне" всерьез рассчитывают вернуть Месси

В "Барселоне" всерьез рассчитывают вернуть Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов