"Ньюкасл" нацелился на брата Азара

Фото: твиттер Торгана Азара/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Торгану Азару, сообщает Bild.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Шмели" готовы продать игрока за 15 миллионов евро. Стоит отметить, что родным братом хавбека является нападающий "Реала" Эден Азар.

В минувшем сезоне 29-летний Азар провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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