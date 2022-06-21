"Ньюкасл" нацелился на брата Азара

Теги боруссия дортмундньюкасл юнайтедторган азартрансферы

"Ньюкасл" нацелился на брата Азара

Фото: твиттер Торгана Азара/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику дортмундской "Боруссии" Торгану Азару, сообщает Bild.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. "Шмели" готовы продать игрока за 15 миллионов евро. Стоит отметить, что родным братом хавбека является нападающий "Реала" Эден Азар.

В минувшем сезоне 29-летний Азар провел за "Боруссию" 29 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Вест Хэм" купил марокканца за 35 миллионов евро. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Дзюбы

В "Фенербахче" отреагировали на слухи о подписании Дзюбы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов