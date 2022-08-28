"Ньюкасл" на 90-й минуте ушел от поражения в матче АПЛ
Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен
В матче 4-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл" сыграли вничью со счетом 1:1.
На 38-й минуте счет открыл Рубен Невеш, но в концовке встречи гостей от поражения спас Аллан Сен-Максимен.
"Ньюкасл", набрав шесть очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с двумя очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.
"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" - 1:1 (1:0)
Голы: Невеш, 38 - 1:0, Сен-Максимен, 90 - 1:1
"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коллинз, Килмен, Кастро, Моутинью, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Хименес, Гедеш (Поденсе, 83), Нету (Хван Хи Чхан, 84).
"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 65), Лонгстафф, Уиллок (Андерсон, 84), Альмирон (Мерфи, 84), Вуд (Фрэйзер, 65), Сен-Максимен, Жоэлинтон.
Не пропустите: "Челси" - "Лестер" - 2:1 (видеообзор). | https://dailysports.net
главное
Лента новостей
-
ПСЖ согласовал трансфер одного из лидеров "Наполи"
-
"Аталанта" одержала тяжелую победу в Серии А
-
Потеря "Баварии", феерия "Униона", победа Дортмунда: результаты 4-го тура Бундеслиги
-
Суперфеерия "Ливерпуля", победы "Арсенала", "Ман Сити" и "МЮ": результаты 4-го тура АПЛ
-
"Вильярреал" не смог обыграть "Хетафе"
-
"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Ноттингем Форест"
-
"Лион" ушел от поражения в матче с "Реймсом"
-
Феерии ПСВ и "Фейеноорда", уверенная победа "Аякса": результаты 4-го тура Эредивизии
-
Президент ПСЖ высказался о конфликте Мбаппе и Неймара
-
Балотелли едва не подрался с тренером после матча чемпионата Турции (видео)
-
Названа причина отказа "Челси" от покупки Роналду
-
"Манчестер Юнайтед" согласился заплатить 100 млн евро за бразильца из "Аякса"
-
"Днепр-1" сенсационно разгромил "Динамо" Киев
-
"Аталанта" купила датского таланта за 17 млн евро
-
"Рома" подписала чемпиона Евро-2020
-
Алексис Санчес принес "Марселю" крупную победу в Лиге 1
-
"Ньюкасл" на 90-й минуте ушел от поражения в матче АПЛ
-
"Монпелье" забил семь голов в матче Лиги 1
-
ПСВ забил шесть голов в матче Эредивизии
-
Тренер "Спортинга" пригрозил руководству клуба из-за Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18