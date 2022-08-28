"Ньюкасл" на 90-й минуте ушел от поражения в матче АПЛ

Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 38-й минуте счет открыл Рубен Невеш, но в концовке встречи гостей от поражения спас Аллан Сен-Максимен.

"Ньюкасл", набрав шесть очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с двумя очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" - 1:1 (1:0)

Голы: Невеш, 38 - 1:0, Сен-Максимен, 90 - 1:1

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коллинз, Килмен, Кастро, Моутинью, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Хименес, Гедеш (Поденсе, 83), Нету (Хван Хи Чхан, 84).

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 65), Лонгстафф, Уиллок (Андерсон, 84), Альмирон (Мерфи, 84), Вуд (Фрэйзер, 65), Сен-Максимен, Жоэлинтон.

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