"Ньюкасл" на 90-й минуте ушел от поражения в матче АПЛ

Теги вулверхэмптонньюкасл юнайтед

"Ньюкасл" на 90-й минуте ушел от поражения в матче АПЛ

Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" и "Ньюкасл" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 38-й минуте счет открыл Рубен Невеш, но в концовке встречи гостей от поражения спас Аллан Сен-Максимен.

"Ньюкасл", набрав шесть очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вулверхэмптон" с двумя очками остался в зоне вылета на 19-й позиции.

"Вулверхэмптон" – "Ньюкасл" - 1:1 (1:0)
Голы: Невеш, 38 - 1:0, Сен-Максимен, 90 - 1:1

"Вулверхэмптон": Жозе Са, Семеду, Коллинз, Килмен, Кастро, Моутинью, Рубен Невеш, Матеуш Нунеш, Хименес, Гедеш (Поденсе, 83), Нету (Хван Хи Чхан, 84).

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн (Таргетт, 65), Лонгстафф, Уиллок (Андерсон, 84), Альмирон (Мерфи, 84), Вуд (Фрэйзер, 65), Сен-Максимен, Жоэлинтон.

Не пропустите: "Челси" - "Лестер" - 2:1 (видеообзор). | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Потеря "Баварии", феерия "Униона", победа Дортмунда: результаты 4-го тура Бундеслиги

Потеря "Баварии", феерия "Униона", победа Дортмунда: результаты 4-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов