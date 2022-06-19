"Ньюкасл" может подписать опытного защитника "МЮ"

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"Ньюкасл" может подписать опытного защитника "МЮ"

Фото: твиттер Эрика Байи/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к ивуарийскому защитнику "Манчестер Юнайтед" Эрику Байи, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, "сороки" готовы удовлетворить финансовые требования игрока. Манкуниацы готовы избавиться от игрока, так как на него не рассчитывает тренерский штаб.

В минувшем сезоне 28-летний Байи провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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