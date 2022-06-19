"Ньюкасл" может подписать опытного защитника "МЮ"
Фото: твиттер Эрика Байи/Автор неизвестен
"Ньюкасл" проявляет интерес к ивуарийскому защитнику "Манчестер Юнайтед" Эрику Байи, сообщает Daily Mail.
По сведениям источника, "сороки" готовы удовлетворить финансовые требования игрока. Манкуниацы готовы избавиться от игрока, так как на него не рассчитывает тренерский штаб.
В минувшем сезоне 28-летний Байи провел за "Манчестер Юнайтед" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
Не пропустите: "Арсенал" готовит рекордный трансфер. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Салах покинет "Ливерпуль" бесплатно
-
Опытный защитник "Интера" завершил карьеру
-
Новичок Ла Лиги может подписать Марсело и Дани Алвес
-
"Тоттенхэм" нацелился на украинского таланта
-
"Ньюкасл" может подписать опытного защитника "МЮ"
-
"Ливерпуль" купил шотландского таланта
-
Широкова отстранили от футбольной деятельности на полгода
-
Слуцкий рассказал, какие игроки покинут "Рубин"
-
Известный агент назвал ошибкой назначение Абаскаля в "Спартак"
-
Ильзат Ахметов определился с новым клубом
-
"Ювентус" начал переговоры с Ди Марией
-
"ПСЖ" предлагал Винисиусу космическую зарплату
-
Зинченко заинтересовал еще один английский клуб
-
Олич оценил вероятность возвращения Влашича в РПЛ
-
В Англии назвали топ-10 худших трансферов в истории "Челси"
-
В "Спартаке" выбрали лучшего игрока сезона
-
Марсело может перейти в лучший клуб Италии
-
Витсель перейдет в топ-клуб Ла Лиги
-
Бердыев выбрал неожиданный вариант продолжения тренерской карьеры
-
В "Спартаке" отреагировали на слухи о переходе Зиньковского
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18