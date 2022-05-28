"Ньюкасл" может побить личный трансферный рекорд

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"Ньюкасл" может побить личный трансферный рекорд

Фото: твиттер Пакета\Автор неизвестен

"Ньюкасл" заинтересован в подписании бразильского атакующего полузащитника "Лиона" Лукаса Пакета, сообщает The Times.

По информации источника, ради этого трансфера английский клуб готов побить свой личный рекорд по сумме трансфера и выложить за бразильца не менее 50 миллионов евро.

Отметим, что в данный момент "сороки" большего всего платили тому же "Лиону" за бразильского полузащитника Бруно Гимараэса – 42 миллиона евро.

Пакета в прошедшем сезоне сыграл в 25 матчах Лиги 1, в которых сумел отметиться 9 забитыми голами, а также отдал 6 результативных передач. 

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