"Ньюкасл" может перехватить трансферную цель ПСЖ

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"Ньюкасл" может перехватить трансферную цель ПСЖ

Фото: твиттер Гонсалу Рамуша/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к нападающему лиссабонской "Бенфики" Гонсалу Рамушу, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также игроком интересуется "Вулверхэмптон". Ранее сообщалось, что Рамуш входит в сферу интересов "Пари Сен-Жермен".

В прошлом сезоне 21-летний Рамуш провел за "Бенфику" 46 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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