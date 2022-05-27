"Ньюкасл" может перехватить трансферную цель "Милана"

Фото: твиттер Свена Ботмана/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к голландскому защитнику "Лилля" Свену Ботману, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что Ботман близок к переходу в "Милан", но сделка все еще не закрыта и этим может воспользоваться "Ньюкасл".

В нынешнем сезоне 22-летний Ботман провел за "Лилль" 32 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: "Вест Хэм" не выкупит Крала. | https://dailysports.net