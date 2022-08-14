"Ньюкасл" может купить таланта "Челси" за 45 миллионов евро

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"Ньюкасл" может купить таланта "Челси" за 45 миллионов евро

Фото: твиттер Конора Галлахера/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Конору Галлахеру, сообщает TalkSport.

По сведениям источника, "сороки" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 45 миллионов евро. Главный тренер "аристократов" Томас Тухель рассчитывает на талантливого хавбека, но у него могут возникнуть трудности с игровой практикой из-за высокой конкуренции.

22-летний Галлахер в прошлом сезоне играл за "Кристал Пэлас" на правах аренды, провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Челси" действует до лета 2025 года.

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