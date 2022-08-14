"Ньюкасл" может купить таланта "Челси" за 45 миллионов евро
Фото: твиттер Конора Галлахера/Автор неизвестен
"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Конору Галлахеру, сообщает TalkSport.
По сведениям источника, "сороки" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 45 миллионов евро. Главный тренер "аристократов" Томас Тухель рассчитывает на талантливого хавбека, но у него могут возникнуть трудности с игровой практикой из-за высокой конкуренции.
22-летний Галлахер в прошлом сезоне играл за "Кристал Пэлас" на правах аренды, провел за клуб 39 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с "Челси" действует до лета 2025 года.
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|Команда
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|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18