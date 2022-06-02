"Ньюкасл" может купить одного из лидеров "Атлетико"

Фото: твиттер Янника Феррейры Карраско/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к бельгийскому полузащитнику мадридского "Атлетико" Яннику Феррейре Карраско, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Испанцы оценивают хавбека в 50 миллионов евро.

В завершившемся сезоне 28-летний Карраско провел за "Атлетико" 44 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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