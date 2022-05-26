"Ньюкасл" может купить лидера "Лиона"

Фото: твиттер Лукаса Пакета/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Лиона" Лукасу Пакета, сообщает The Times.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него порядка 55 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Пакета провел за "Лион" 41 матч во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 7 голевых передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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