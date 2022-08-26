"Ньюкасл" купил шведского нападающего Исака за рекордную сумму

Фото: сайт "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ньюкасла" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Реала Сосьедад" и сборной Швеции Александера Исака.

Сумма трансфера составила 70 миллионов евро и это новый рекорд "Ньюкасла". Форвард подписал с английским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Исак выступал за "Реал Сосьедад" с 2019 года. Всего он провел за клуб 132 матча, забил 44 гола и отдал восемь результативных передач. Ранее играл за АЕК, дортмундскую "Боруссию" и "Виллем II". За сборную Швеции сыграл 37 матчей и забил девять мячей.

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