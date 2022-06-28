"Ньюкасл" купил голландского защитника

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"Ньюкасл" купил голландского защитника

Фото: сайт "Ньюкасла"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ньюкасла" на официальном сайте объявила о переходе голландского защитника "Лилля" Свена Ботмана.

Сумма трансфера составила, по некоторым данным, 37 миллионов евро. Футболист заключил с английским клубом контракт до лета 2027 года.

22-летний Ботман выступал за "Лилль" с 2020 года. Всего он провел за клуб 79 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Аякс" и "Херенвен".

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