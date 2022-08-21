"Ньюкасл" и "Манчестер Сити" с хоккейным счетом сыграли вничью

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

В матче 3-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" и "Манчестер Сити" сыграли вничью со счетом 3:3.

В составе хозяев отличились Мигель Альмирон, Каллум Уилсон и Киран Триппьер. У гостей отличились Илкай Гюндоган, Эрлинг Холанд и Бернарду Силва.

"Манчестер Сити", набрав семь очков, вышел на второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ньюкасл" с 5 очками вышел на шестую позицию.

"Ньюкасл" – "Манчестер Сити" - 3:3 (2:1)

Голы: Гюндоган, 5 - 0:1, Альмирон, 28 - 1:1, Уилсон, 39 - 2:1, Триппьер, 54 - 3:1, Холанд, 60 - 3:2, Бернарду Силва, 64 - 3:3

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Уиллок (Лонгстафф, 70), Альмирон (Мерфи, 83), Уилсон (Вуд, 69), Сен-Максимен, Жоэлинтон.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Стоунз, Аке (Рубен Диаш, 21), Жоау Канселу, Гюндоган, де Брюйне, Родри, Бернарду Силва, Фоден, Холанд.

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