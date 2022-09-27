"Ньюкасл" хочет купить лидера "Лестера" в январе

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"Ньюкасл" хочет купить лидера "Лестера" в январе

Фото: твиттер Джеймса Мэддисона/Автор неизвестен

"Ньюкасл" по-прежнему хочет купить полузащитника "Лестера" Джеймса Мэддисона, сообщает The Times.

По сведениям источника, "сороки" собираются приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Минувшим летом "Ньюкасл" предлагал за хавбека 50 миллионов евро, но получил отказ.

В нынешнем сезоне 25-летний Мэддисон провел за "Лестер" семь матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

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