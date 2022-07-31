"Ньюкасл" готов заплатить 50 млн евро за лидера "Лестера"

Фото: твиттер Джеймса Мэддисона/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к полузащитнику "Лестера" Джеймсу Мэддисону, сообщает журналист Экрем Конур в своем твиттере.

По сведениям источника, "сороки" намерены приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне 25-летний Мэддисон провел за "Лестер" 53 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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