"Ньюкасл" готов заплатить 30 миллионов евро за хавбека "Тоттенхэма"

Фото: твиттер Пьера-Эмиля Хейбьерга/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Тоттенхэма" Пьеру-Эмилю Хейбьергу, сообщает The Mirror.

По сведеняим источника, "сороки" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Хейбьерг провел за "Тоттенхэм" 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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