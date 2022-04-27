"Ньюкасл" готов заплатить 30 миллионов евро за хавбека "Тоттенхэма"

Теги ньюкасл юнайтедаталантапьер-эмииль хейбьерг

"Ньюкасл" готов заплатить 30 миллионов евро за хавбека "Тоттенхэма"

Фото: твиттер Пьера-Эмиля Хейбьерга/Автор неизвестен

"Ньюкасл" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Тоттенхэма" Пьеру-Эмилю Хейбьергу, сообщает The Mirror.

По сведеняим источника, "сороки" рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Хейбьерг провел за "Тоттенхэм" 43 матча во всех турнирах, забил три гола и отдал четыре результативных передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Анчелотти высказался о возможном переходе Рюдигера в "Реал". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 27 апреля

Главные новости дня: 27 апреля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов