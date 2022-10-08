"Ньюкасл" – "Брентфорд" - 5:1 (видеообзор)

Фото: твиттер "Ньюкасла"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Англии "Ньюкасл" на своем поле разгромил "Брентфорд" со счетом 5:1.

Победу хозяевам принесли дубль Бруно Гимараэса, голы Джейкоба Мерфи и Мигеля Альмирона, а также автогол Итана Пиннока. У гостей отличился Айвен Тоуни.

"Ньюкасл", набрав 14 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Брентфорд" с 10 очками остался на 12-й позиции.

"Ньюкасл" – "Брентфорд" - 5:1 (2:0)

Голы: Гимараэс, 21 - 1:0, Мерфи, 28 - 2:0, Тоуни, 54 (с пенальти) - 2:1, Гимараэс, 56 - 3:1, Альмирон, 82 - 4:1, Пиннок, 90 (автогол) - 5:1

"Ньюкасл": Поуп, Триппьер (Таргетт, 84), Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс (Сен-Максимен, 78), Лонгстафф, Уиллок, Альмирон (Андерсон, 84), Мерфи (Жоэлинтон, 66), Уилсон (Вуд, 84).

"Брентфорд": Райя, Хики (Годдос, 83), Ми (Дамсгор, 71), Айер, Пиннок, Генри, Йенсен, Дасилва (Янельт, 46), Баптист (Оньека, 63), Тоуни, Мбемо (Висса, 62).

Видеообзор матча

Не пропустите: "Аякс" с трудом обыграл худшую команду Эредивизии. | https://dailysports.net