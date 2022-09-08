"Ньюкасл" близок к подписанию бывшего вратаря "Ливерпуля"

Теги ньюкасл юнайтедлорис кариус

"Ньюкасл" близок к подписанию бывшего вратаря "Ливерпуля"

Фото: твиттер Лориса Кариуса/Автор неизвестен

Немецкий голкипер Лорис Кариус может перейти в "Ньюкасл", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб близок к подписанию контракта с вратарем, который является свободным агентом. Таким образом, футболист достанется клубу бесплатно.

29-летний Кариус ранее выступал за "Майнц", "Ливерпуль", "Бешикташ" и "Унион".

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