"Ньюкасл" близок к подписанию бывшего вратаря "Ливерпуля"

Фото: твиттер Лориса Кариуса/Автор неизвестен

Немецкий голкипер Лорис Кариус может перейти в "Ньюкасл", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб близок к подписанию контракта с вратарем, который является свободным агентом. Таким образом, футболист достанется клубу бесплатно.

29-летний Кариус ранее выступал за "Майнц", "Ливерпуль", "Бешикташ" и "Унион".

Не пропустите: "Челси" отказался от приглашения Почеттино: названа причина. | https://dailysports.net