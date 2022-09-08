"Ньюкасл" близок к подписанию бывшего вратаря "Ливерпуля"
Фото: твиттер Лориса Кариуса/Автор неизвестен
Немецкий голкипер Лорис Кариус может перейти в "Ньюкасл", сообщает The Athletic.
По сведениям источника, английский клуб близок к подписанию контракта с вратарем, который является свободным агентом. Таким образом, футболист достанется клубу бесплатно.
29-летний Кариус ранее выступал за "Майнц", "Ливерпуль", "Бешикташ" и "Унион".
Не пропустите: "Челси" отказался от приглашения Почеттино: названа причина. | https://dailysports.net
главное
-
Победы "Вест Хэма" и АЗ, эпидемия ничьих: результаты Лиги Конференций 8 сентября
-
Победа "Арсенала", поражения "МЮ", "Ромы" и "Динамо" Киев: результаты Лиги Европы 8 сентября
-
"Манчестер Юнайтед" с Роналду проиграл в Лиге Европы
-
Роналду дебютировал в Лиге Европы
-
"Рома" Моуринью неожиданно проиграла в Болгарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 8 сентября
-
Победы "Вест Хэма" и АЗ, эпидемия ничьих: результаты Лиги Конференций 8 сентября
-
Победа "Арсенала", поражения "МЮ", "Ромы" и "Динамо" Киев: результаты Лиги Европы 8 сентября
-
"Манчестер Юнайтед" с Роналду проиграл в Лиге Европы
-
Украинский вратарь сделал голевую передачу в Лиге Европы
-
"Ньюкасл" близок к подписанию бывшего вратаря "Ливерпуля"
-
Основной защитник "Милана" выбыл на пять месяцев
-
"Ницца" и "Кельн" сыграли вничью. Перед матчем дрались фанаты
-
Роналду дебютировал в Лиге Европы
-
В "Манчестер Сити" выбрали лучшего игрока августа
-
"Арсенал" одержал сложную победу в Лиге Европы
-
"Рома" Моуринью неожиданно проиграла в Болгарии
-
Киевское "Динамо" на 93-й минуте проиграло в Лиге Европы
-
"Челси" отказался от приглашения Почеттино: названа причина
-
Гвардиола, Артета и еще 3 наставника претендуют на звание лучшего тренера месяца в АПЛ
-
Холанд и еще 7 футболистов претендуют на звание игрока месяца в АПЛ
-
"Байер" хотел купить форварда сборной Украины летом
-
"Милан" продлил контракт с основным полузащитником
-
"Челси" заплатил огромную сумму за нового тренера
-
Каземиро приехал на тренировку "МЮ" в автомобиле за 230 тысяч евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18