Нойер пропустит ближайший матч "Баварии"

Фото: твиттер Мануэля Нойера/Автор неизвестен

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не сыграет в завтрашнем матче чемпионата Германии с "Фрайбургом".

Об этом заявил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсман.

"Нойер не сыграет в предстоящем матче. Он всё ещё испытывает проблемы с плечом, ему по-прежнему больно. Надеюсь, он вернётся в строй на следующей неделе. Мусиала будет тренироваться сегодня. Завтра, вероятно, он выйдет на поле со скамейки запасных. Мы должны добиваться положительных результатов в Бундеслиге, это факт", - сказал он.

Напомним, что матч начнется в 20:30.

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