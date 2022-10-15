Нойер пропустит ближайший матч "Баварии"

Теги бавария мюнхенмануэль нойер

Нойер пропустит ближайший матч "Баварии"

Фото: твиттер Мануэля Нойера/Автор неизвестен

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер не сыграет в завтрашнем матче чемпионата Германии с "Фрайбургом".

Об этом заявил главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсман.

"Нойер не сыграет в предстоящем матче. Он всё ещё испытывает проблемы с плечом, ему по-прежнему больно. Надеюсь, он вернётся в строй на следующей неделе. Мусиала будет тренироваться сегодня. Завтра, вероятно, он выйдет на поле со скамейки запасных. Мы должны добиваться положительных результатов в Бундеслиге, это факт", - сказал он.

Напомним, что матч начнется в 20:30.

Не пропустите: "Бавария" нашла замену Левандовски в АПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Роналду может перейти в "Барселону"

Роналду может перейти в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов