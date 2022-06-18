Новый тренер "Спартака" рассказал, в какой футбол будет играть команда

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль вчера был представлен болельщикам и прессе. Во время общения с журналистами он рассказал, в какой футбол будет играть его новая команда.

"Схема будет гибкая. Конечно, мы в ближайшее время будем работать и не показывать, как мы будем играть.

Единственное, что я могу сказать: это будет интенсивный, агрессивный футбол, мы будем навязывать свою игру сопернику", – заявил Абаскаль.

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