Новый тренер ЦСКА признан лучшим наставником месяца в РПЛ

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Наставник ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером Мир РПЛ в июле.

Лучшим его назвали болельщики и эксперты канала "Матч Премьер", в то время как эксперты Премьер-лиги назвали лучшим тренером месяца Гильермо Абаскаля из "Спартака".

Также на звание лучшего тренера июля претендовали Сергей Семак ("Зенит"), Валерий Карпин ("Ростов") и Олег Василенко ("Факел").

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