Новый тренер ЦСКА признан лучшим наставником месяца в РПЛ
Фото: сайт ЦСКА/Автор неизвестен
Наставник ЦСКА Владимир Федотов признан лучшим тренером Мир РПЛ в июле.
Лучшим его назвали болельщики и эксперты канала "Матч Премьер", в то время как эксперты Премьер-лиги назвали лучшим тренером месяца Гильермо Абаскаля из "Спартака".
Также на звание лучшего тренера июля претендовали Сергей Семак ("Зенит"), Валерий Карпин ("Ростов") и Олег Василенко ("Факел").
Читайте: Назван лучший футболист РПЛ в июле | https://dailysports.net
Комментарии
главное
Лента новостей
-
Зарему предложили назначить президентом "Спартака"
-
Новый тренер ЦСКА признан лучшим наставником месяца в РПЛ
-
Роналду останется в "МЮ": в его услугах заинтересован лишь один клуб
-
Обамеянг согласился на переход в "Челси"
-
Назван лучший футболист РПЛ в июле
-
Санчеш успешно прошёл медосмотр для "ПСЖ"
-
"ПСЖ" будет платить зарплату Вейналдуму даже во время аренды в "Рому"
-
"Аталанта" определилась с будущим Миранчука
-
"Динамо" покупает игрока сборной Мексики за 7 миллионов долларов
-
В матчах еврокубков начнёт действовать полуавтоматическая система определения офсайда
-
Паредес близок к переходу в клуб Серии А
-
Черчесов высказался о ничейном матче "Ференцвароша" в Лиге чемпионов
-
"Барселона" готовит очередное снижение зарплаты для футболистов
-
Бывший форвард "Спартака" переходит в "Шальке"
-
"Челси" не отпустит ветерана в "Барселону"
-
Де Лигт очень тепло высказался о Роналду
-
Голкипер "Барселоны" Нето может оказаться в АПЛ
-
Обамеянг может вернуться в Лондон
-
"Лестер" не продал защитника в "Челси" за 75 миллионов
-
Абаскаля оштрафовали за поведение в матче с "Оренбургом"