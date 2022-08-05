Новый спортдир "ПСЖ" следит за игроками в ночных клубах
Фото: твиттер "Лилля"/Автор неизвестен
Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш довольно жестко контролирует футболистов.
Как сообщил французский журналист Адриен Гренье со ссылкой на L’Equipe, функционер посетил несколько парижских ночных клубов, чтобы посмотреть, где свободное время проводят футболисты.
При первой встрече с игроками Кампуш подчеркнул, что в работе он будет жёстким, а любое отклонение от правил или нарушение будет незамедлительно наказываться.
Напомним, что до переезда в Париж Луиш Кампуш был спортивным директором "Лилля".
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|Команда
|М
|О
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|Ренн
|28
|50
|4
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|28
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|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13