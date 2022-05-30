"Новый Погба" перешел из киевского "Динамо" в немецкий клуб
Фото: сайт "Брайденбаха"/Автор неизвестен
Полузащитник киевского "Динамо" Дилан Вуанту перешел в "Брайденбах", выступающий в 6-м по силе немецком дивизионе, сообщается на официальном сайте клуба.
Хавбек достался немцам бесплатно, так как его контракт с киевлянами завершился.
19-летний Вуанту, которого называли "новым Погба", выступал за "Динамо" с 2019 года, а ранее был в академии донецкого "Шахтера". Футболист является этническим камерунцем, но имеет украинское гражданство.
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