Новый наставник "Челси" может переманить в клуб таланта "Брайтона"
Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен
Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо Исаак Коросо может воссоединиться с наставником Грэмом Поттером, но уже в "Челси".
Как сообщает журналист Николо Скира, скауты лондонского клуба взяли на карандаш 20-летнего футболиста.
Кайседо в "Брайтоне" оказался в феврале 2021 года, а в первой половине прошлого сезона играл на правах аренды в бельгийском клубе "Берсхот".
В нынешнем сезоне Кайседо в шести матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) забил один гол.
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