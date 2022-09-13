Новый наставник "Челси" может переманить в клуб таланта "Брайтона"

Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо Исаак Коросо может воссоединиться с наставником Грэмом Поттером, но уже в "Челси".

Как сообщает журналист Николо Скира, скауты лондонского клуба взяли на карандаш 20-летнего футболиста.

Кайседо в "Брайтоне" оказался в феврале 2021 года, а в первой половине прошлого сезона играл на правах аренды в бельгийском клубе "Берсхот".

В нынешнем сезоне Кайседо в шести матчах английской Премьер-лиги (АПЛ) забил один гол.

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