Новый наставник "Брайтона" заявил о желании вернуться в Украину

Фото: твиттер "Шахтера"/Автор неизвестен

43-летний наставник "Брайтона" Роберто Де Дзерби сожалеет об уходе из донецкого "Шахтёра".

По его словам, после работы в Англии он непременно вернется в Украину.

"Уход из "Шахтёра" — для меня это всё ещё открытая рана. Было действительно тяжело покидать клуб. После того как мой этап в "Брайтоне" подойдёт к концу, я хочу снова стать главным тренером "Шахтёра" — однажды я хочу вернуться. Это было действительно грустно и несправедливо, как всё закончилось", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.

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