Новый главный тренер "Челси" заработает внушительную сумму
Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен
Новый главный тренер "Челси" Грэм Поттер получит пятилетний контракт от лондонского клуба.
По информации The Telegraph, за 5 лет в "Челси" наставник заработает 60 миллионов фунтов.
Кроме того, лондонцы заплатили 15 млн фунтов "Брайтону" в качестве компенсации за тренера.
Ожидается, что боссы "синих" привлекут Поттера к поискам спортивного директора "мирового уровня".
47-летний Поттер тренировал "Брайтон" с 2019 года. После шести туров клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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