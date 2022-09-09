Новый главный тренер "Челси" заработает внушительную сумму

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Новый главный тренер "Челси" заработает внушительную сумму

Фото: твиттер "Брайтона"/Автор неизвестен

Новый главный тренер "Челси" Грэм Поттер получит пятилетний контракт от лондонского клуба.

По информации The Telegraph, за 5 лет в "Челси" наставник заработает 60 миллионов фунтов.

Кроме того, лондонцы заплатили 15 млн фунтов "Брайтону" в качестве компенсации за тренера.

Ожидается, что боссы "синих" привлекут Поттера к поискам спортивного директора "мирового уровня".

47-летний Поттер тренировал "Брайтон" с 2019 года. После шести туров клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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