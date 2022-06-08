Новый босс "Челси" сделал щедрый жест в адрес Тухеля

Фото: твиттер "Челси"\Автор неизвестен

Новый владелец "Челси" Тодд Боули разрешил главному тренеру команды Томасу Тухелю полностью контролировать вопрос трансферов.

Как сообщает The Telegraph, немецкий тренер продолжит работать в связке с директором "Челси" Мариной Грановской и техническим директором Петром Чехом. При этом у наставника будет больше влияния на трансферы лондонского клуба.

Ожидается, что этим летом лондонцы получат € 250 млн на трансферы.

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