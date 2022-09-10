Новые владельцы "Челси" слабо разбираются в футболе: интересные подробности

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

Бывший тренер "Челси" Томас Тухель не смог найти общего языка с новыми владельцами лондонского клуба Тоддом Боули и Бехдадом Эгбали.

Все дело в том, что один из них пытался навязать тренеру схему с 11 полевыми игроками (4-4-3), сообщает The Athletic.

По данным источника, это был не один случай, когда тренера ставили в неловкое положение.

Кроме того, наставник недоволен трансферной политикой клуба.

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