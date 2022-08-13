Новичок "Зенита" высказался о Путине
Фото: сайт Кремля/Автор неизвестен
Новичок петербургского "Зенита" Густаво Мантуан высказался о популярности Владимира Путина в Бразилии.
По его словам, Россия пользуется популярностью у него на Родине.
"Многие знакомые делились впечатлениями о стране после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия — огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие. Пусть и позитивные. Конечно, я знаю, кто такой Владимир Путин. Он довольно популярен в Бразилии", – сказал Мантуан в интервью изданию Sport24.
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