Новичок Серии А "Монца" может подписать четырех игроков сборной Италии

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Новичок Серии А "Монца" может подписать четырех игроков сборной Италии

Фото: твиттер Андреа Белотти/Автор неизвестен

Новичок Серии А "Монца" в летнее трансферное окно собирается подписать четырех игроков сборной Италии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям источника, клуб проявляет интерес к защитнику "Лацио" Франческо Ачерби, полузащитникам "Аталанты" Маттео Пессина и "Интера" Стефано Сенси, а также нападающего "Торино" Андреа Белотти.

Напомним, что "Монца" впервые в своей истории пробилась в элитный итальянский дивизион.

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