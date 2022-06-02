Новичок Серии А "Монца" может подписать четырех игроков сборной Италии
Фото: твиттер Андреа Белотти/Автор неизвестен
Новичок Серии А "Монца" в летнее трансферное окно собирается подписать четырех игроков сборной Италии, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По сведениям источника, клуб проявляет интерес к защитнику "Лацио" Франческо Ачерби, полузащитникам "Аталанты" Маттео Пессина и "Интера" Стефано Сенси, а также нападающего "Торино" Андреа Белотти.
Напомним, что "Монца" впервые в своей истории пробилась в элитный итальянский дивизион.
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