Новичок "Ливерпуля" Артур пошел на серьезные меры, чтобы завоевать доверие Клоппа

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Новичок "Ливерпуля" Артур пошел на серьезные меры, чтобы завоевать доверие Клоппа

Фото: твиттер Артура Рамоса Мело/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Ливерпуля" Артур хочет удивить главного тренера команды Юргена Клоппа, сообщает The Times.

По сведениям источника, футболист нанял для себя физиотерапевта, фитнес-тренера и диетолога. Ранее сообщалось, что мерсисайдцы могут досрочно расторгнуть с бразильцем договор аренды, которая действует до лета 2023 года. Впрочем, позднее данная информация была опровергнута.

26-летний Артур перешел в "Ливерпуль" в летнее трансферное окно из "Ювентуса" на правах аренды. За английский клуб он пока что провел всего один матч.

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