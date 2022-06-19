Новичок Ла Лиги может подписать Марсело и Дани Алвес

Фото: твиттер Дани Алвеса/Автор неизвестен

Новичок Ла Лиги "Вальядолид" проявляет интерес к бразильским защитникам "Реала" Марсело и "Барселоны" Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte.

По сведениям источника, "бело-фиолетовые" рассматривают вариант с приобретением обоих футболистов в летнее трансферное окно. Бразильцы могут перейти в новый клуб бесплатно, так как их контракты истекают в конце июня.

В минувшем сезоне 34-летний Марсело провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. На счету 39-летнего Алвеса один забитый мяч и три голевые передачи в 16 поединках за "Барселону".

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