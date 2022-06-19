Новичок Ла Лиги может подписать Марсело и Дани Алвес
Фото: твиттер Дани Алвеса/Автор неизвестен
Новичок Ла Лиги "Вальядолид" проявляет интерес к бразильским защитникам "Реала" Марсело и "Барселоны" Дани Алвесу, сообщает UOL Esporte.
По сведениям источника, "бело-фиолетовые" рассматривают вариант с приобретением обоих футболистов в летнее трансферное окно. Бразильцы могут перейти в новый клуб бесплатно, так как их контракты истекают в конце июня.
В минувшем сезоне 34-летний Марсело провел за "Реал" 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. На счету 39-летнего Алвеса один забитый мяч и три голевые передачи в 16 поединках за "Барселону".
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|Севилья
|20
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14