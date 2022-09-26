Новичок киевского "Динамо" вступил в конфликт с Луческу
Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Журналист Виктор Вацко рассказал о том, что новичок киевского "Динамо" Кахим Пэррис отказывается выходить на поле, если его хотят использовать на левом фланге.
"Интересный момент по поводу Пэрриса. В матче с АЕКом "Динамо" нужно было забивать, а Пэрриса не выпустили на поле. Мне рассказали, что он видит себя только на позиции правого вингера и не хочет играть слева. Считает, что только справа он будет полезен. Может, интернет ему не провели и он не знает, что справа Цыганков. Ну, тут или играть, или сидеть на банке", - сказал Вацко в программе Вацко Live.
22-летний Пэррис перешел в "Динамо" в сентябре 2022 года из словенского "Копера" за один миллион евро. Футболист подписал с украинским клубом контракт по схеме "4+1".
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|Команда
|М
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|2
|Динамо Киев
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|Заря Луганск
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|43
|4
|Десна Чернигов
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|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13