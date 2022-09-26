Новичок киевского "Динамо" вступил в конфликт с Луческу

Фото: твиттер киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Журналист Виктор Вацко рассказал о том, что новичок киевского "Динамо" Кахим Пэррис отказывается выходить на поле, если его хотят использовать на левом фланге.

"Интересный момент по поводу Пэрриса. В матче с АЕКом "Динамо" нужно было забивать, а Пэрриса не выпустили на поле. Мне рассказали, что он видит себя только на позиции правого вингера и не хочет играть слева. Считает, что только справа он будет полезен. Может, интернет ему не провели и он не знает, что справа Цыганков. Ну, тут или играть, или сидеть на банке", - сказал Вацко в программе Вацко Live.

22-летний Пэррис перешел в "Динамо" в сентябре 2022 года из словенского "Копера" за один миллион евро. Футболист подписал с украинским клубом контракт по схеме "4+1".

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