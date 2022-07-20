Новичок АПЛ нацелился на Лингарда

Фото: твиттер Джесси Лингарда/Автор неизвестен

Новичок английской Премьер-лиги "Ноттингем Форест" интересуется полузащитником Джесси Лингардом.

Как сообщает The Athletic, также футболистом интересуется неназванная команда из Саудовской Аравии, но сам англичанин склоняется к тому, чтобы остаться в Англии.

29-летний Лингард ранее выступал за "Манчестер Юнайтед", провел за клуб 232 матча во всех турнирах, забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу.

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