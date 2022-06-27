Новичок АПЛ может подписать Перейру из "МЮ"

Фото: твиттер Андреаса Перейры/Автор неизвестен

Новичок английской Премьер-лиги "Фулхэм" проявляет интерес к бразильскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Андреасу Перейре, сообщает ВВС.

По сведениям источника, лондонский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Манкунианцы готовы продать футболиста за 10 миллионов евро, так как на него не рассчитывает главный тренер клуба Эрик тен Хаг.

В прошлом сезоне 26-летний Перейра играл на правах аренды за "Фламенго", провел за клуб 24 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с "Манчестер Юнайтед" действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Неймар может перейти в "МЮ". | https://dailysports.net