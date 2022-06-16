Новичок АПЛ может переманить Хендерсона из "МЮ"

Фото: твиттер Дина Хендерсона/Автор неизвестен

Новичок английской Премьер-лиги "Ноттингем Форест" проявляет интерес к вратарю "Манчестер Юнайтед" Дину Хендерсону, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, "лесники" намерены арендовать футболиста в летнее трансферное окно с правом последующего выкупа за 24 миллиона евро. Манкунианцы готовы согласиться на сделку, так как Хендерсон проигрывает конкуренцию основному голкиперу Давиду де Хеа.

В минувшем сезоне 25-летний Хендерсон провел за "Манчестер Юнайтед" три матча во всех турнирах и пропустил три гола. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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