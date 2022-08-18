"Ноттингем Форест" заплатит 50 млн евро за английского хавбека

Фото: твиттер Моргана Гиббс-Уайта/Автор неизвестен

"Ноттингем Форест" договорился о переходе полузащитника "Вулверхэмптона" Моргана Гиббс-Уайта, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, "лесники" заплатят за футболиста 50 миллионов евро. Этот трансфер станет рекордный в истории "Ноттингем Форест".

22-летний Гиббс-Уайт в прошлом сезоне играл за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач.

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