"Ноттингем Форест" вышел в АПЛ

Фото: твиттер "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

В финале плей-офф за выход в Премьер-лигу "Ноттингем Форест" обыграл "Хаддерсфилд" со счетом 1:0 и завоевал повышение в классе.

"Хаддерсфилд" - "Ноттингем Форест" - 0:1 (0:1)

Гол: Колвилл, 43 (автогол) - 0:1

Стоит отметить, что "лесники" пробились в АПЛ впервые с 1999 года.

"Ноттингем Форест" был основан в 1865 году. Чемпион Англии, 2-кратный обладатель Кубка Англии, 4-кратный обладатель Кубка английской лиги, 2-кратный победитель Кубка чемпионов, обладатель Суперкубка УЕФА.

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