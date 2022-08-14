"Ноттингем Форест" выиграл впервые в сезоне в АПЛ

Фото: твиттер "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Англии "Ноттингем Форест" на своем поле обыграл "Вест Хэм" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке первого тайма забил Тайво Авонийи.

"Ноттингем Форест" – "Вест Хэм" - 1:0 (1:0)

Гол: Авонийи, 45 - 1:0

"Ноттингем Форест": Хендерсон, Уильямс, Маккенна, Ниакате (Кук, 79), Уоррелл, Тоффоло, Лингард, Мангаля (Кафу, 84), О`Брайен, Авонийи (Серридж, 72), Джонсон.

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Зума, Джонсон, Крессуэлл, Соучек, Райс, Форнальс (Лансини, 69), Антонио (Скамакка, 69), Бенрахма, Боуэн (Корне, 85).

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