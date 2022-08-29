"Ноттингем Форест" усилился бразильцем из "Атлетико"

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"Ноттингем Форест" усилился бразильцем из "Атлетико"

Фото: сайт "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ноттингем Форест" на официальном сайте объявила о переходе защитника мадридского "Атлетико" и сборной Бразилии Ренана Лоди.

Английский клуб арендовал футболиста за пять миллионов евро до лета 2023 года с правом последующего выкупа за 30 миллионов евро.

24-летний Лоди выступал за "Атлетико" с 2019 года. Всего он провел за клуб 118 матчей, забил шесть голов и отдал 11 результативных передач. Ранее играл за "Атлетико Паранаэнсе". Чемпион Испании, финалист Кубка Америки. За сборную Бразилии сыграл 15 матчей.

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