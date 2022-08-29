"Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм" - 0:2 (видеообзор)

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"Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм" - 0:2 (видеообзор)

Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

В матче 4-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" на выезде обыграл "Ноттингем Форест" со счетом 2:0.

Победу лондонскому клубу принес дубль Харри Кейна.

"Тоттенхэм", набрав 10 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги. "Ноттингем Форест" с четырьмя очками опустился на 14-ю позицию.

"Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм" - 0:2 (0:1)
Голы: Кейн, 5 - 0:1, Кейн, 81 - 0:2

"Ноттингем Форест": Хендерсон, Уильямс, Кук (Авонийи, 75), Маккенна, Уоррелл, Тоффоло, Йейтс (Куяте, 75), Гиббс-Уайт, О`Брайен (Фройлер, 75), Лингард (Деннис, 69), Джонсон.

"Тоттенхэм": Льорис, Эмерсон, Дайер, Дэвис, Санчес, Перишич (Сессеньон, 74), Сон Хын Мин (Ришарлисон, 74), Хейбьерг, Бентанкур, Кулусевски (Биссума, 83), Кейн.

Видеообзор матча

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