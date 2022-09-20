"Ноттингем Форест" подписал перспективного вратаря

Фото: сайт "Ноттингем Форест"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ноттингем Форест" на официальном сайте объявила о переходе боснийского вратаря Аднана Канурича.

Голкипер являлся свободным агентом, поэтому достался английскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2023 года.

22-летний Канурич ранее выступал за "Сток Сити", "Грентхэм Таун", "Серед" и "Сараево". Сыграл три матча за молодежную сборную Боснии.

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